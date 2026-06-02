«Я заплачу за этот перец»: Пашинян обратился к фермерам из-за ограничения поставок в Россию

Премьер Армении Никол Пашинян пообещал фермерам компенсировать убытки, связанные с ограничением экспорта продукции в Россию. Сами меры он назвал «неправильными», выразив мнение, что они «настраивают людей против ЕАЭС». Тем временем Россельхознадзор объявил о новых запретах: с 3 июня в страну не будут завозить армянские баклажаны, картошку и сухофрукты. Почему Москва отказывается от продуктов Еревана — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал выплатить компенсации фермерам, пострадавшим из-за новых ограничений на экспорт продукции в Россию. Об этом он заявил на встрече с избирателями в Гегаркуникской области.

«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — заявил Пашинян.

По его словам, у правительства уже есть предложения по альтернативным рынкам сбыта армянских товаров.

«Нет худа без добра. Речь идет о новых рынках сбыта. Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей», — сказал Пашинян на встрече с избирателями.

Новые запреты на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов премьер страны назвал «неправильными и политизированными». По его мнению, новые ограничения создают негативное восприятие ЕАЭС среди граждан республики.

«Я думаю, что это неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС, а я как высокопоставленное официальное лицо ЕАЭС, для меня это проблема, но все проблемы будут решены <...> Что касается фитосанитарии, это обычная вещь, она должна быть, качество товаров, которые поставляются в страны ЕАЭС, очень важно. Но на данный момент это политизируется», — добавил Пашинян.

Ни картошки, ни цветов

Сегодня Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов . Также будет ограничен их транзит в государства-члены ЕАЭС. Меры вступят в силу 3 июня.

«Ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров», — подчеркнули в ведомстве.

Это уже не первый запрет на армянские сельскохозяйственные товары. Первыми под удар попали цветы — их поставки ограничены с 22 мая «до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов». По заявлению Россельхознадзора, мера необходима для «защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России»: среди армянской продукции были обнаружено 135 объектов, подлежащих карантину в ЕАЭС.

В тот же день Роспотребнадзор приостановил ввоз всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за превышения содержания гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов, что, по заявлению ведомства, вводит потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств продукции.

Следом, с 30 мая, был ограничен ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники — при их импорте обнаружили 181 нарушение.

Со 2 июня Россельхознадзор потребовал от армянкой стороны приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию, а также ограничило ввоз косточковых плодов — вишни, черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов — и свежего винограда.

Время выбора

Армянская продукция сталкивается с ограничениями в России на фоне дискуссии о европейских устремлениях Еревана, при этом напрямую связь мер с желанием Армении вступить в ЕС в России не подтверждали. На данный момент страна является членом ЕАЭС — и в Кремле неоднократно заявляли, что состоять в обоих объединениях республика не сможет, придется делать выбор.

В конце мая в Казахстане состоялся саммит ЕАЭС, по итогам которого лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили с совместным призывом как можно скорее провести в Армении референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС.

Пашинян же заявил, что такой референдум может быть проведен только после того, как Армения подаст официальную заявку на членство в ЕС.

«Пока Армения официально не подаст заявку в Европейский союз на полноправное членство, референдума не будет. Как только это произойдет, референдум состоится», — приводит его слова Armenpress.

В начале 2025 года правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса евроинтеграции. Пашинян тогда подчеркнул, что документ не означает автоматического вступления в Евросоюз, и окончательное решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 2 июня выразил мнение, что Пашинян «вероятно, взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его».

«То же самое было на Украине. Принимая решение об интеграции с ЕС, говорили одно, в том числе о перспективах развития. На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Это же ждёт и Армению», — заявил Володин.