Нетаньяху встретится с главой Пентагона

Нетаньяху должен встретиться в среду с главой Пентагона Хегсетом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен встретиться в среду с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщил 12-й израильский телеканал.

«Сегодня ожидается, что Нетаньяху встретится с министром войны Питом Хегсетом и членами конгресса США», — говорится в сообщении.

Накануне израильский премьер встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.

Во вторник также состоялась встреча президент США Дональда Трампа с премьером Израиля и продлилась около полутора часов. Трамп оценил эти переговоры как «очень хорошие», отметив, что в них приняли участие представители американского конгресса. По словам главы Белого дома, стороны обсуждали «много важных тем». Других подробностей он не уточнил.

Известно, что премьер-министр Израиля намеревался обсудить с президентом США «все вопросы повестки дня, прежде всего Иран».

Ранее стало известно об отрицательном отношении Трампа к Нетаньяху.