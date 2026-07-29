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Политика

Нетаньяху встретится с главой Пентагона

Нетаньяху должен встретиться в среду с главой Пентагона Хегсетом
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен встретиться в среду с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщил 12-й израильский телеканал.

«Сегодня ожидается, что Нетаньяху встретится с министром войны Питом Хегсетом и членами конгресса США», — говорится в сообщении.

Накануне израильский премьер встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.

Во вторник также состоялась встреча президент США Дональда Трампа с премьером Израиля и продлилась около полутора часов. Трамп оценил эти переговоры как «очень хорошие», отметив, что в них приняли участие представители американского конгресса. По словам главы Белого дома, стороны обсуждали «много важных тем». Других подробностей он не уточнил.

Известно, что премьер-министр Израиля намеревался обсудить с президентом США «все вопросы повестки дня, прежде всего Иран».

Ранее стало известно об отрицательном отношении Трампа к Нетаньяху.

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