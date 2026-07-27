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Политика

Нетаньяху раскрыл повестку встречи с Трампом

Нетаньяху: обсудим с Трампом все вопросы повестки дня, прежде всего Иран
Evan Vucci/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом «все вопросы повестки дня, прежде всего Иран». Его слова приводит ТАСС.

«Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. <...> Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», — сказал премьер Израиля.

В начале июля Нетаньяху отметил, что между США и Израилем отсутствуют разногласия. Он подчеркнул, что американская сторона считает Израиль образцовым союзником, так как он, в отличие от других «многих так называемых» партнеров Вашингтона, действительно сражается вместе с США. Премьер добавил, что Израиль, как и Соединенные Штаты, заинтересован в том, чтобы Иран отказался от своей программы ядерного оружия.

До этого президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в совместном заявлении осудили военные удары США и Израиля по Ирану.

Ранее Си Цзиньпин заявил Путину, что ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе.

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