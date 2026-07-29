Трамп оценил встречи с Зеленским и Нетаньяху

Трамп заявил, что встречи с Зеленским и Нетаньяху прошли очень хорошо

Встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли очень хорошо. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.

«Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Обсуждалось много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!» — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что в «очень хорошей» встрече с Нетаньяху приняли участие представители конгресса. По его словам, стороны обсуждали «много важных тем». Других подробностей американский лидер не уточнил.

Накануне Трамп провел часовую беседу с Зеленским в Вашингтоне. Встреча прошла в закрытом режиме. В Белом доме ее назвали «позитивной и продуктивной». Однако оба лидера не сделали никаких заявлений для СМИ. Позже Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом.