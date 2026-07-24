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Политика

В США считают, что Трамп начал избегать Нетаньяху

WSJ: Трамп намеренно избегает встреч с Нетаньяху, не желая видеть его
Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп намеренно избегает встреч с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, так как не хочет видеть его. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

По словам собеседника издания, американский лидер выражает недовольство израильским премьером, периодически заявляя своим помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться.

Источник добавил, что чиновники в Израиле пытаются организовать встречу Трампа и Нетаньяху. Предварительно, премьер может отправиться в США уже на следующей неделе на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом, но поездка еще не утверждена.

В июле портал Axios писал, что Трамп сильно разозлился из-за того, что Нетаньяху раскритиковал возможную передачу Вашингтоном самолетов-истребителей F-35 Турции.

Ранее СМИ сообщили о просьбе Трампа к Израилю вывести войска из двух стран.

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