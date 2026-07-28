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Политика

Стало известно, сколько продлились переговоры Трампа и Нетаньяху в Белом доме

Переговоры Трампа и Нетаньяху длились почти полтора часа
Evan Vucci/AP

Переговоры американского лидера Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продлилась около полутора часов. Об этом пишет ТАСС.

Агентство подсчитало, что премьер еврейского государства покинул резиденцию президента Соединенных Штатов около 12:22 по местному времени (19:22 мск). Как сообщала ранее пресс-служба Белого дома, переговоры стартовали в 11:03 по местному времени (18:03 мск).

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли позитивно и продуктивно.

В то же время Зеленский после встречи с американским коллегой заявил, что предметом их обсуждения было производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Из его поста также следует, что стороны обсудили активизацию дипломатического процесса. Зеленский отметил, что предстоит согласовать «детали их дальнейшего взаимодействия». Также глава республики назвал встречу с Трампом «хорошей».

Подробностей со встречи Нетаньяху и Трампа пока не приводится, но 27 июля было известно, что премьер-министр Израиля намеревался обсудить с президентом США «все вопросы повестки дня, прежде всего Иран».

Ранее на Западе увидели знак в действиях Трампа перед встречей с Зеленским.

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