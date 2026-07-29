Зеленский выразил недоумение из-за отсутствия приглашения в НАТО

Fox News: Зеленский не понимает, почему Украину не приглашают в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает причин, по которым Украину до сих пор не пригласили в НАТО. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО», — заявил он.

Глава украинского государства добавил, что в этом вопросе хочет быть вместе с американцами и европейцами.

«Для нас это также гарантии безопасности», — сказал Зеленский.

7 июля Зеленский высказался за вступление страны в НАТО и отметил, что это сделает альянс «сильнее». По его словам, Украина «разработала» почти все необходимые виды оружия и теперь нуждается в европейской помощи в создании альтернативы американским ракетам Patriot, которые могут защитить страну от баллистических ракетных ударов.

В недавнем интервью газете Financial Times президент Финляндии Александр Стубб заявил, что членство Украины в НАТО не входит в политические планы альянса, однако Киев нужно сблизить с НАТО и предоставить ему статус, похожий на члена блока. Также 2 июля генсек НАТО Марк Рютте сказал, что сейчас у Украины нет перспектив для вступления в альянс.

Ранее на Украине рассказали о планах по вступлению в НАТО.