Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

В Армении ответили на слухи о замене российского газа иранским

Министр Худатян: Армения не ищет альтернативу российскому газу
Максим Богодвид/РИА Новости

Армения не рассматривает иранский газ в качестве альтернативы российскому. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян, передает ТАСС.

При этом он уточнил, что во время своего визита в Иран на прошлой неделе было зафиксировано, что Исламская Республика нуждается в дополнительных объемах электроэнергии, в свою очередь Армении нужен природный газ. В этом ключе он напомнил, что страны успешно реализуют проект «Газ в обмен на электроэнергию». После строительства линии электропередачи в 400 кВт Армения сможет нарастить поставки электроэнергии в Иран, а тот в свою очередь сможет поставлять больше газа республике, отметил министр.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз. Он напомнил, что льготные поставки газа для Армении обеспечиваются за счет России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом сообщил, что страна не боится подорожания нефти и газа из России, поскольку планирует разбогатеть. Политик отметил, что у Армении будет столько денег, чтобы «это не казалось дорогим».

Ранее эксперт усомнился в способности Армении заменить российский газ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!