В Армении ответили на слухи о замене российского газа иранским

Армения не рассматривает иранский газ в качестве альтернативы российскому. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян, передает ТАСС.

При этом он уточнил, что во время своего визита в Иран на прошлой неделе было зафиксировано, что Исламская Республика нуждается в дополнительных объемах электроэнергии, в свою очередь Армении нужен природный газ. В этом ключе он напомнил, что страны успешно реализуют проект «Газ в обмен на электроэнергию». После строительства линии электропередачи в 400 кВт Армения сможет нарастить поставки электроэнергии в Иран, а тот в свою очередь сможет поставлять больше газа республике, отметил министр.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз. Он напомнил, что льготные поставки газа для Армении обеспечиваются за счет России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом сообщил, что страна не боится подорожания нефти и газа из России, поскольку планирует разбогатеть. Политик отметил, что у Армении будет столько денег, чтобы «это не казалось дорогим».

Ранее эксперт усомнился в способности Армении заменить российский газ.