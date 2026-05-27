Пашинян объяснил, почему Армения не боится подорожания нефти и газа из РФ

Армения не боится повышения цен на сырье, потому что превращается в «перекресток мира» и страну «миллиардов и триллионов». Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на предвыборной акции в Гарни, сообщает «Sputnik Армения».

По словам главы армянского правительства, страна уже сейчас способна обеспечивать свое благополучие самостоятельно, поскольку «продает оружие развитым странам».

Пашинян добавил, что окончательный вектор внешней политики — в плане выбора между ЕС и ЕАЭС — должны определять не власти, а граждане, хотя такой подход вызывает недовольство у некоторых партнеров республики.

«Те наши партнеры, которые отвечают угрозами, даже скрытыми, действуют против самих себя. Вместо угроз они должны предлагать армянскому народу лучшие условия и возможности. Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим», — заявил председатель кабмина республики.

Россия предупредила Армению о возможной приостановке льготных поставок газа и нефтепродуктов из-за запуска процесса ее вступления в ЕС. Национальное собрание (парламент) приняло закон об этом в марте 2025 года). Москва расценила действия Армении как начало выхода из ЕАЭС, поскольку членство в двух союзах одновременно невозможно.

Ранее Песков заявил, что Армения получает льготу на газ за счет России.