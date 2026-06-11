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Бизнес

Эксперт усомнился в способности Армении заменить российский газ

Энергоэксперт Юшков: заменить поставки российского газа Армении будет крайне сложно
Shutterstock

Россия остается главным поставщиком газа для Армении, а найти полноценную альтернативу этим объемам будет непросто. Об этом «Финансам Mail» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, ежегодно Россия поставляет в Армению около 2,5–2,7 млрд кубометров газа, поэтому зависимость республики от российского топлива остается высокой.

Эксперт отметил, что Армения получает определенные объемы газа из Ирана, однако речь идет о схеме обмена газа на электроэнергию. Иран поставляет топливо на армянскую электростанцию и получает часть произведенной электроэнергии. При этом такая схема работает преимущественно в летний период, поскольку зимой северные регионы Ирана сами испытывают дефицит газа, сказал Юшков.

«В качестве альтернативы Армения также рассматривает азербайджанский газ. Однако Баку предоставляет льготные условия только Грузии, через территорию которой осуществляется транзит газа в Турцию. Для других покупателей поставки осуществляются на коммерческих условиях. Для Армении каких-либо специальных скидок ожидать не стоит. Азербайджанский газ может поставляться только по рыночным ценам», — пояснил эксперт.

По его оценке, в случае выхода Армении из ЕАЭС сохранение поставок российского газа также может обойтись значительно дороже. Сейчас цена российского газа для республики составляет около $177 за тысячу кубометров.

Юшков напомнил, что в рамках ЕАЭС действует беспошлинная торговля. В случае выхода из объединения стоимость топлива может вырасти как минимум на 30%.

«Если Армения покинет ЕАЭС, цена российского газа для нее должна увеличиться минимум на размер действующей пошлины», — отметил он.

Эксперт добавил, что в дальнейшем стороны могут перейти на контракты, аналогичные европейским, где стоимость газа привязана к рыночным котировкам. В этом случае цена топлива для Армении будет определяться текущей ситуацией на газовом рынке.

Ранее Пашинян прокомментировал возможное повышение Россией цены на газ для Армении.

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