В WSJ указали на изменения в отношении Трампа к Нетаньяху

WSJ: Трамп оказал Нетаньяху менее теплый прием в Белом доме, чем обычно

Президент США Дональд Трамп менее радушно, чем обычно, приветствовал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается», — объяснили в издании.

При этом в официальном сообщении пресс-службы Белого дома, которое приводит WSJ, говорится, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере. Неназванный американский чиновник также заявил изданию о крепких отношениях между двумя лидерами.

Встреча президента США с премьером Израиля состоялась 28 июля в Белом доме и продлилась около полутора часов. Трамп оценил эти переговоры как «очень хорошие», отметив, что в них приняли участие представители американского конгресса. По словам главы Белого дома, стороны обсуждали «много важных тем». Других подробностей он не уточнил.

Накануне Трамп также провел часовую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Позже Зеленский сообщил, что обсудил с американским лидером производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля.