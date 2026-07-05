Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля

Нетаньяху заявил, что в отношениях США и Израиля нет разногласий
Ronen Zvulun/Reuters

Между США и Израилем нет разногласий. Об этом в эфире Fox News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что американская сторона называет Израиль образцовым союзником, поскольку он, в отличие от других «многих так называемых» партнеров Вашингтона, действительно сражается бок о бок с США.

Нетаньяху добавил, что Израиль, как и американская сторона, хочет, чтобы Иран отказался от программы создания ядерного оружия.

2 июля Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от финансовой помощи со стороны США.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Израиль больше не рассматривается США как союзник с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства.

Также газета The New York Times сообщила, что прочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона может снизиться в ближайшем будущем. Издание пишет, что, возможно, вопрос Израиля окажется в центре внимания на президентских праймериз 2028 года, и кандидаты будут говорить о том, что политика США в отношении этой страны нуждается в изменении.

Ранее на Западе заявили, что президент США поставил Нетаньяху перед сложным выбором.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!