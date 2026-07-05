Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля

Нетаньяху заявил, что в отношениях США и Израиля нет разногласий

Между США и Израилем нет разногласий. Об этом в эфире Fox News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что американская сторона называет Израиль образцовым союзником, поскольку он, в отличие от других «многих так называемых» партнеров Вашингтона, действительно сражается бок о бок с США.

Нетаньяху добавил, что Израиль, как и американская сторона, хочет, чтобы Иран отказался от программы создания ядерного оружия.

2 июля Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от финансовой помощи со стороны США.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Израиль больше не рассматривается США как союзник с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства.

Также газета The New York Times сообщила, что прочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона может снизиться в ближайшем будущем. Издание пишет, что, возможно, вопрос Израиля окажется в центре внимания на президентских праймериз 2028 года, и кандидаты будут говорить о том, что политика США в отношении этой страны нуждается в изменении.

Ранее на Западе заявили, что президент США поставил Нетаньяху перед сложным выбором.