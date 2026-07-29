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Политика

В США поддержали назначение Клейтона на пост главы Нацразведки

Сенат США утвердил назначение Клейтона на пост главы Нацразведки
Tom Williams/Getty Images

Сенат конгресса США утвердил назначение прокурора Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Согласно результатам голосования, кандидатуру Клейтона на пост поддержал 51 сенатор, 47 выступили против.

Предыдущий директор Национальной разведки Тулси Габбард ушла в отставку в мае 2026 года по причине болезни мужа — редкой формы рака костей. Она сообщила о своем решении президенту США Дональду Трампу в Овальном кабинете, и ее последний рабочий день был назначен на 30 июня. Трамп отметил, что Габбард выполнила «невероятную» работу на посту руководителя Нацразведки.

Исполняющим обязанности директора Нацразведки был назначен Билл Пулт. Ранее он занимал должность директора Федерального агентства жилищного финансирования.

Позже Трамп объявил о своей номинации экс-председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки.

Ранее Нацразведка США обвинила Байдена во лжи о биолабораториях.

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