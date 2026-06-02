Трамп назначил директора жилищного агентства и.о. главы нацразведки

Трамп: главой нацразведки США станет Билл Пулт
Президент США Дональд Трамп заявил о назначении исполняющим обязанности главы Национальной разведки США директора Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулта. Об это он сообщил в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил навыки и опыт Пулта в управлении «наиболее чувствительной» сферой в США — рынками недвижимости. Трамп добавил, что несмотря на кадровые перестановки, Пулт сохранит должность главы Федерального агентства жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Экс-директор нац США Тулси Габбард ушла в отставку в мае 2026 года. Причиной ухода с поста стала болезнь ее мужа — редкая форма рака костей. Она уведомила главу государства о своем решении в Овальном кабинете. Последним ее рабочим днем станет 30 июня. Трамп отметил, что Габбард проделала «невероятную» работу будучи руководителем нацразведки.

После ее отставки пост исполняющим обязанности главы ведомства должен был стать заместителем директора нацразведки США Аарон Лукас, о чем заявил сам Трамп.

