Президент США Дональд Трамп объявил о своей номинации экс-председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона на должность директора национальной разведки. Об этом глава Белого дома рассказал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить о номинации очень уважаемого Джея Клейтона, бывшего председателя комиссии по ценным бумагам и биржам, бывшего главы Sullivan & Cromwell, одной из самых известных и успешных юридических фирм где-либо в мире, и нынешнего прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, на пост следующего директора национальной разведки», — написал Трамп.

Предыдущий директор национальной разведки Тулси Габбард ушла в отставку в мае 2026 года по причине болезни мужа — редкой формы рака костей. Она сообщила о своем решении президенту в Овальном кабинете, и ее последний рабочий день был назначен на 30 июня. Трамп отметил, что Габбард выполнила «невероятную» работу на посту руководителя Нацразведки.

2 июня Трамп сообщил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Билла Пулта, который ранее занимал должность директора Федерального агентства жилищного финансирования.

До этого президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совбеза России.

Ранее сообщалось, что уволившаяся глава Нацразведки США перед уходом рассекретит множество громких дел.