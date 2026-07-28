На Украине раскрыли состав делегации на переговорах с Трампом

Зеленского в Белом доме сопровождали семь высокопоставленных чиновников из Киева

Украинская делегация из семи человек сопровождала президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Белый дом. Об этом сообщает «Страна.ua».

В делегацию вошли: глава офиса президента (ОП) Кирилл Буданов, первый замглавы ОП Сергей Кислица, замглавы ОП Павел Палиса, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Переговоры продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что украинского лидера препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, не через парадный подъезд.

После встречи Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Также стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей».

28 июля телеканал NBC News сообщал, что после переговоров в Белом доме Зеленский отправится в Капитолий на встречу с сенаторами. Визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Ранее в России рассказали, что Трамп хочет от встречи с Зеленским.