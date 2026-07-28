Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Зеленский рассказал о встрече с Трампом

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом производство ракет-перехватчиков Patriot
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале украинского главы.

«Обсудили с президентом [Трампом] лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», — написал Зеленский.

Из его поста также следует, что стороны обсудили активизацию дипломатического процесса. Зеленский отметил, что предстоит согласовать «детали их дальнейшего взаимодействия». Также глава республики назвал встречу с Трампом «хорошей».

Незадолго до этого сообщалось о завершении переговоров Зеленского и Трампа — они, как уточняли украинские издания, продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что Зеленского препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, не через парадный подъезд.

28 июля телеканал NBC News писал, что после переговоров в Белом доме Зеленский отправится в Капитолий на встречу с сенаторами. Визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Ранее в России рассказали, что Трамп хочет от встречи с Зеленским.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!