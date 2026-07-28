Зеленский рассказал о встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале украинского главы.

«Обсудили с президентом [Трампом] лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», — написал Зеленский.

Из его поста также следует, что стороны обсудили активизацию дипломатического процесса. Зеленский отметил, что предстоит согласовать «детали их дальнейшего взаимодействия». Также глава республики назвал встречу с Трампом «хорошей».

Незадолго до этого сообщалось о завершении переговоров Зеленского и Трампа — они, как уточняли украинские издания, продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что Зеленского препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, не через парадный подъезд.

28 июля телеканал NBC News писал, что после переговоров в Белом доме Зеленский отправится в Капитолий на встречу с сенаторами. Визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Ранее в России рассказали, что Трамп хочет от встречи с Зеленским.