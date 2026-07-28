Чубайс обжаловал взыскание 5,5 млрд убытков по иску «Роснано»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс подал кассационную жалобу на решение суда о взыскании с него и других бывших руководителей компании убытков на сумму более 5,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Арбитражном суде Московской области.

Собеседник агентства уточнил, что в суд поступила жалоба на решение по иску «Роснано» от 16 апреля 2026 года.

«Роснано» обвинило экс-руководство компании во главе с Анатолием Чубайсом в том, что они, бесконтрольно повышая финансирование неприменимого проекта, нанесли крупный ущерб. В документе говорится о проекте TAS-MRAM, в соответствии с которым предполагалось создание в РФ производства магниторезистивной оперативной памяти. Отмечается, что несмотря на то, что технология TAS-MRAM являлась промышленно неприменимой, а проектные компании находились в предбанкротном состоянии, руководство «Роснано» на протяжении девяти лет реализации проекта бесконтрольно увеличивало его финансирование. В результате действий ответчиков компании были причинены убытки в размере свыше €41 млн, более $35 млн и свыше 5 млрд рублей.

В апреле Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и другим экс-руководителям компании и взыскал с них убытки в размере более 3,9 млрд рублей и $20,45 млн, что составляет свыше 5,5 млрд рублей по текущему курсу.

Сам Чубайс обвинил «новых руководителей» госкорпорации «Роснано» в том, что они якобы инициировали «все эти решения», и заявил, что «все эти обвинения» против экс-топ-менеджеров госкорпорации «являются издевательством над законом».

Ранее сообщалось, что Чубайса лишат пенсии в России в 450 тысяч рублей в счет его долга перед «Роснано».