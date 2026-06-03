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Общество

Пенсию Чубайса в 450 тысяч рублей взыщут в счет долгов перед Роснано

Mash: Чубайса лишат пенсии в 450 тысяч рублей в счет его долга перед Роснано
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пенсию экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в 450 тысяч рублей начнут списывать в счет погашения долга перед госкорпорацией. Об этом сообщил Mash в мессенджере «Макс».

По информации Mash, за три года после переезда Чубайса в Израиль за счет пенсии на его счету накопилось порядка 14 млн рублей. Тем не менее, экс-чиновник продолжит получать обычную пенсионерскую выплату по Москве — 18 971 рубль.

Иск о взыскании убытков «Роснано» с Чубайса связан с реализацией проекта Plastic Logic. Проект Plastic Logic был запущен в 2009 году, его целью было создание российских гибких планшетов с последующим внедрением их в школы страны.

«Роснано» также просила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований.

26 мая девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Анатолия Чубайса и шести других бывших топ-менеджеров «Роснано» около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн в (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент) по проекту Plastic Logic.

Ранее Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять с него санкции.

 
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