В МИД заявили о планах России и Китая навсегда отменить визы между странами

Российская Федерация и Китайская Народная Республика обсуждают возможность закрепления безвизового режима между странами на постоянной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью порталу «Развитие Арктики и Дальнего Востока».

Дипломат отметил, что облегчение взаимных поездок граждан России и Китая является одним из приоритетных направлений деятельности МИД, в том числе на азиатском векторе.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в РФ для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно.

Согласно документу, владельцы обычных паспортов КНР могут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями.

В мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.

Как сообщали в АТОР, Китай вошел в тройку стран-лидеров по количеству путешествий туристов из РФ, совокупно россияне совершили 2,5 млн поездок.

Ранее в китайском МИД заявили, что продление Китаем и Россией безвизового режима еще сильнее укрепит дружбу двух стран.