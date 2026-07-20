Россия продлила безвиз для китайцев

Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до декабря 2027 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в РФ для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, владельцы обычных паспортов КНР могут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями.

В мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.

С 15 сентября 2025 года Китай в одностороннем порядке первым открыл безвиз для граждан России на срок до 30 дней в рамках пилотного проекта. С 1 декабря Россия ввела зеркальный безвизовый режим для граждан КНР.

Как сообщали в АТОР, Китай вошел в тройку стран-лидеров по количеству путешествий туристов из РФ, совокупно россияне совершили 2,5 млн поездок.

Ранее Мишустин рассказал о росте иностранных туристов в России.