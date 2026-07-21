В МИД КНР рассказали о перспективах продления безвизового режима России и Китая

Линь Цзянь: продление безвизового режима РФ и КНР сильнее укрепит их дружбу

Продление Китаем и Россией безвизового режима упростит поездки граждан и еще сильнее укрепит дружбу двух стран. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь на брифинге, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Пекин обратил внимание на решение Москвы продлить безвизовый въезд для китайских граждан.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в РФ для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно.

Согласно документу, владельцы обычных паспортов КНР могут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями.

В мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.

Как сообщали в АТОР, Китай вошел в тройку стран-лидеров по количеству путешествий туристов из РФ, совокупно россияне совершили 2,5 млн поездок.

Ранее Мишустин рассказал о росте иностранных туристов в России.