АТОР: россияне идут на абсолютный рекорд по поездкам в Китай

Китай вошел в тройку стран-лидеров по количеству путешествий туристов из РФ, совокупно россияне совершили 2,5 млн поездок. С учетом сохранения безвиза на будущий год это направление может занять лидирующую позицию предстоящей зимой, рассказал RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, Китай уже успел ощутить выгоду от введения взаимного безвиза.

«Выгода в том, что россияне пользуются китайской перевозкой, а она активно развивается, — пояснил эксперт. — Плюс в отсутствие доступности Ближнего Востока, я уверен, что, помимо рекорда в 62% роста в первом квартале, мы увидим и значительный прирост путешествий в Китай и во втором квартале 2026 года. То есть, скорее всего, мы пойдём на новый абсолютный рекорд».

В то же время путешественники из Китая стали лидерами по въездному турпотоку, более точные данные будут представлены по завершении лета, заключил Мурадян.

Напомним, по данным Погранслужбы ФСБ России, в первом квартале россияне совершили 396 тыс. туристических поездок в Китай. Это на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Как сообщил «Газете.Ru» спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, в начале 2026 года Китай стал третьим по популярности направлением для российских туристов после Египта и Турции.

Россию за январь — март с туристическими, деловыми и личными целями приехали 220 тыс. граждан Китая. Это на 24% больше, чем годом ранее.

Российским туристам ранее назвали главное условие успешной поездки в Китай.