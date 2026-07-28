Соединенные Штаты и европейские страны НАТО находятся в состоянии войны с Россией. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Час Фриман в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, у США нет оружия, которое незаметно можно было передать Украине. Кроме того, «Америка не может заставить европейцев сделать это за нее, чтобы она могла заявлять, будто не причастна», указал он. Эксперт пришел к выводу, что Европа и США находятся «в состоянии войны с русскими».

Фриман предупредил, что агрессия Запада в отношении России может привести к новой мировой войне.

«Думаю, мы действительно играем с расширением войны в Европе, а это может стать очень-очень разрушительным и опасным еще до того, как повсюду зазвучат разговоры о ядерном оружии в самых разных контекстах», — порассуждал он.

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в Совфеде высказались о сроках завершения СВО.