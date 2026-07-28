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Политика

Зеленский пригласил на встречу в Вашингтоне всех американских сенаторов

Reuters: встреча Зеленского с членами сената США пройдет 28 июля
Peter Dejong/AP

Члены сената США проведут встречу с прибывшим в Вашингтон президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По словам одного из помощников законодателей, все 100 американских сенаторов приглашены на встречу с украинским лидером, которая пройдет вечером 28 июля.

Ожидается, что уже в ходе визита Зеленского сенат начнет голосование по законопроекту о введении санкций против России, который продвигал Линдси Грэм

27 июля сообщалось, что темой встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа станет процесс разрешения разногласий между Россией и Украиной.

24 июля Зеленский выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в Соединенных Штатах.

Ранее экс-советник Трампа рассказал, что на самом деле нужно Украине.

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