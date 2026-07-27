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Политика

Трамп обсудит с Зеленским процесс урегулирования конфликта на Украине

CNN: Трамп обсудит с Зеленским процесс урегулирования между РФ и Украиной
Jonathan Ernst/Reuters

Темой встречи во вторник президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского станет процесс разрешения разногласий между РФ и Украиной. Об этом сообщает СNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

«По его словам, во время встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят мирный процесс между Россией и Украиной», — сообщает телеканал.

По словам чиновника, «пришло время заканчивать войну».

О том, что лидеры двух стран встретятся стало известно накануне. Зеленский 28 июля будет в Вашингтоне, чтобы присутствовать на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, с которым они были близки.

24 июля украинский лидер выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США. В беседе с журналисткой Лорой Лумер он заявил, что для этого он готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Он добавил, что все зависит от Трампа, который должен определить место встречи.

Ранее Зеленский рассказал, как 15 минут наедине с Трампом все изменили.

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