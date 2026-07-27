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Политика

В миссии РФ при ООН высказались о планах России по Украине

Миссия России при ООН: Москва не пойдет на псевдодоговоренности по Украине
Vasily Fedosenko/Reuters

Россия не пойдет на псевдодоговоренности по урегулированию украинского конфликта, если они не будут учитывать ее национальные интересы. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, сообщает РИА Новости.

Она также отметила, что Российская Федерация не меняет своих планов и продолжит отвечать на те боевые действия, которые Украина развязал при поддержке Запада в отношении юго-востока Украины и против РФ.

26 июля президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в День Военно-морского флота, что РФ не начинала конфликт на Украине, а лишь отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.

Также глава государства сказал, что специальная военная операция (СВО), безусловно, рано или поздно закончится. Политик подчеркнул, что у него нет сомнений в победе России.

Ранее в США заявили о победе России в конфликте на истощение против Украины.

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