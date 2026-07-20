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Армия

В США заявили о победе России в конфликте на истощение против Украины

Аналитик Риттер: РФ одерживает верх над Украиной и укрепляет свои позиции в мире
Андрей Бортко/РИА Новости

Россия одерживает верх в конфликте против Украины и укрепляет свои позиции в мире. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в статье на платформе Substack.

»Москва не только одерживает победу в затяжной войне на истощение против Украины и всего Запада, но и укрепляет свои позиции для защиты российских интересов в Прибалтике, Арктике, Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке», — написал эксперт.

Риттер добавил, что Россия сегодня добилась технологического прогресса, в частности, в сфере баллистического вооружения, обеспечив себе качественное превосходство и количественное преимущество. По его словам, страна является «очень грозной силой».

17 июля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины терпят поражение в зоне конфликта, но Киев не пытается уменьшить ущерб для страны, заключив мирное соглашение с Россией. По его словам, если посмотреть на украинское поле боя, то можно увидеть, что российские войска одерживают там победу.

Ранее Риттер заявил о разочаровании США в Украине.

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