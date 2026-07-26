Путин: СВО рано или поздно закончится

Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится

СВО, безусловно, рано или поздно закончится, заявил президент Владимир Путин во время общения с военными моряками в Петербурге в День ВМФ. Слова политика приводит РИА Новости.

Российский лидер не сомневается, что победа будет за РФ.

«Люди, которые находятся... на линии боевого соприкосновения, на фронте, чувствуют... единство, это братство, несмотря на разную, может быть, этническую принадлежность и даже религиозную принадлежность, конфессиональную принадлежность», — выразил мнение глава государства.

Он подчеркнул необходимость сохранить это чувство единства после окончания спецоперации.

На этой же встрече российский президент сообщил, что страна вынуждена направлять значительные ресурсы на достижение целей СВО. Он назвал это оправданным.

Глава государства повторил и тезис о том, что никакой агрессии со стороны России нет: она отвечает на боевые действия, развязанные Украиной при поддержке Запада.

Ранее Путин потребовал бороться с посягательством на танкеры РФ, как с пиратством.