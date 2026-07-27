Путин охарактеризовал текущий период в истории России

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа», — сказал глава государства.

Также президент отметил, что прошедшие пять лет стали сложными и крайне ответственными для России. По его словам, в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства.

До этого Путин заявил, что, несмотря на изменения в технике и способах ведения боя, судьбу страны по-прежнему определяют люди. Он обратил внимание, что важную роль играют не только военнослужащие, но и представители самых разных профессий. В том числе Путин упомянул бойцов, работников заводов и сельских предприятий, оружейников, военкоров, врачей, учителей, деятелей культуры, священнослужителей, волонтеров, предпринимателей и благотворителей. Путин подчеркнул, что судьбу России решают все ее граждане.

Также глава государства отмечал, что Россия всегда идет и будет идти только вперед.

Ранее Путин объяснил причину уверенности в победе России.