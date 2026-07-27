Путин объяснил, почему Киев сделал ставку на террористические методы

Украина делает ставку на откровенно террористические методы, поскольку не может победить Россию на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Более того, не в силах победить Россию на поле боя, [враги] делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», — сказал он на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

28 июня Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на поле боя, и поэтому Киев использует террористические методы и бьет по мирным жителям и гражданским объектам. Он подчеркнул, что удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также «открытую вербовку отщепенцев» для совершения диверсий кроме как террористическими методами назвать нельзя. Нанести стратегическое поражение России, «победить на поле боя» ее противники не могут, вот и пытаются раскачивать политическую ситуацию в стране.

23 июня он рассказал, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России, чтобы раскачать российское общество. По его словам, сейчас на Украину работает весь Запад и огромным потоком поставляет Киеву БПЛА, «чтобы создать какую-то неуверенность в действиях» Вооруженных сил РФ.

Ранее в НАТО поддержали усиление ударов Украины по России.