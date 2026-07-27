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Политика

Путин объяснил, почему Киев сделал ставку на террористические методы

Путин: Украина делает ставку на террористические методы из-за бессилия
Юрий Кочетков/РИА Новости

Украина делает ставку на откровенно террористические методы, поскольку не может победить Россию на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Более того, не в силах победить Россию на поле боя, [враги] делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», — сказал он на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

28 июня Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на поле боя, и поэтому Киев использует террористические методы и бьет по мирным жителям и гражданским объектам. Он подчеркнул, что удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также «открытую вербовку отщепенцев» для совершения диверсий кроме как террористическими методами назвать нельзя. Нанести стратегическое поражение России, «победить на поле боя» ее противники не могут, вот и пытаются раскачивать политическую ситуацию в стране.

23 июня он рассказал, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России, чтобы раскачать российское общество. По его словам, сейчас на Украину работает весь Запад и огромным потоком поставляет Киеву БПЛА, «чтобы создать какую-то неуверенность в действиях» Вооруженных сил РФ.

Ранее в НАТО поддержали усиление ударов Украины по России.

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