Путин назвал тех, от кого зависит судьба России

Президент России Владимир Путин во время выступления на Параде Победы заявил, что, несмотря на изменения в технике и способах ведения боя, судьбу страны по-прежнему определяют люди.

Глава государства отметил, что важную роль играют не только военнослужащие, но и представители самых разных профессий. В том числе Путин упомянул бойцов, работников заводов и сельских предприятий, оружейников, военкоров, врачей, учителей, деятелей культуры, священнослужителей, волонтеров, предпринимателей и благотворителей.

Президент подчеркнул, что судьбу России решают все ее граждане.

Помимо этого Путин во время выступления перед Парадом Победы на Красной площади заявил, что именно русские солдаты принесли огромные жертвы ради свободы в годы Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул, что именно народ СССР спас мир от нацизма.

Президент по традиции обратился с речью перед прохождением парадных расчетов. В ней глава государства, кроме напоминания о подвиге предков, рассказал об основных приоритетах ВС России на сегодняшний день и обобщил ключевые направления в политике безопасности, проводимые страной.

В 2026 году речь Путина оказалась одной из самых коротких. В прошлом году президент выступал примерно с такой же по длительности речью. Самой долгой была речь в 2022 году. Она составила 11 минут. Выступления в 2023 и 2020 годах шли по 10 и 9 минут соответственно.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Путин раскрыл, в чем залог успеха России.