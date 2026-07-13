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Политика

Путин назвал главную силу россиян

Путин: россияне всегда преодолевают трудности и идут вперед
Сергей Гунеев/РИА Новости

Сила россиян заключается в способности преодолевать трудности и страхи. Об этом президент России Владимир Путин сказал на форуме «Общероссийского народного фронта» «Все для Победы!».

«Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее», — отметил глава государства.

Путин добавил, что именно поэтому Россия всегда идет и будет идти только вперед.

Президент также заявил, что обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. По его словам, на контроле «Народного фронта» в настоящее время находятся 552 поручения главы государства.

Глава государства отметил, что «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) полностью оправдал свое существование за 15 лет работы. Активисты ОНФ всегда находятся на острие решаемых страной проблем и находят направления, на которых нужно сосредоточить усилия для оказания помощи конкретным людям, что в итоге приносит пользу всей стране.

Форум «Все для Победы!» проводится с 2022 года. На нем активисты «Народного фронта» делятся лучшими практиками помощи бойцам специальной военной операции и рассказывают о достижениях.

Ранее Путин объяснил причину уверенности в победе России.

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