Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о привлечении военных из КНДР

Песков ответил на слова Зеленского о привлечении 30 тысяч северокорейцев на СВО
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения 30 тысяч северокорейских военных на СВО.

«Не считаю необходимым комментировать, не Зеленскому говорить о наших планах», — сказал представитель Кремля.

Также накануне в интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея якобы с первых дней конфликта поставляют оружие Российской Федерации и тем самым они «напали» на Украину.

«Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас», — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский не привел никаких доказательств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В середине июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи выразил признательность правительству страны за поддержку СВО и решение направить северокорейских бойцов для участия в освобождении территории Курской области.

Ранее Зеленский обратился к украинцам с неутешительным призывом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!