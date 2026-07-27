В Кремле отреагировали на слова Зеленского о привлечении военных из КНДР

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения 30 тысяч северокорейских военных на СВО.
«Не считаю необходимым комментировать, не Зеленскому говорить о наших планах», — сказал представитель Кремля.
Также накануне в интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея якобы с первых дней конфликта поставляют оружие Российской Федерации и тем самым они «напали» на Украину.
«Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас», — сказал украинский лидер.
При этом Зеленский не привел никаких доказательств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
В середине июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи выразил признательность правительству страны за поддержку СВО и решение направить северокорейских бойцов для участия в освобождении территории Курской области.
Ранее Зеленский обратился к украинцам с неутешительным призывом.