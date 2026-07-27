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Политика

Зеленский обратился к украинцам с неутешительным призывом

Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме
Yves Herman/Reuters

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме», которая может оказаться хуже предыдущей.

«Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — сказал Зеленский.

Так он прокомментировал назначение на должность премьер-министра экс-главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Как указал глава государства, Украине необходим премьер, который понимает грядущие вызовы и «сосредоточен на энергетических вопросах».

До этого Владимир Зеленский заявил, что он «полностью недоволен» подготовкой страны к зиме. Он отметил, что Украине нужно готовиться к «планам прохождения зимы», и именно на это он ориентировался при назначении новым премьер-министром страны Сергея Корецкого.

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвонилась с украинским премьером, после чего заявила, что Киев может рассчитывать на «полную поддержку» Европы в подготовке к зиме. Они также обсудили производство оружия для Украины.

Ранее Зеленский обвинил Иран в нападении на Украину.

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