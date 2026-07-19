Путин поблагодарил КНДР за поддержку СВО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи выразил признательность правительству страны за поддержку проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области», — сказал глава государства.

Путин добавил, что высоко ценит глубокое взаимопонимание в дружеских отношениях с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Также в ходе встречи Путин передал «самый теплый привет» Ким Чен Ыну. Цой Сон Хи при этом отметила, что северокорейский лидер недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на развитие отношений с Россией.

В мае Цой Сон Хи заявила, что КНДР и Россия в настоящее время разделяют общее мнение по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню союзнических отношений. По ее словам, неизменная политическая позиция Северной Кореи заключается в обеспечении всестороннего расширения и развития отношений с РФ «на основе товарищества и доверия, проверенного кровью в ходе суровых испытаний времени».

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.