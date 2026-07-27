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Политика

В США раскрыли сценарии Трампа по войне с Ираном

NYT: Трамп рассматривает три сценария развития ситуации в войне с Ираном
/Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, среди вариантов: военная эскалация, экономическое давление на Иран или объявление своей победы и выход США из региона. Отмечается, что в последние недели Трамп обсуждал варианты с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, своим зятем и бизнесменом Джаредом Кушнером, а также спецпосланником Стивом Уиткоффом.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на чиновников передал, что из-за дефицита ракет-перехватчиков американские военные сбивают только те иранские снаряды, которые непосредственно угрожают силам США или критически важным объектам.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля США возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе.

В июне Трамп благодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана.

Ранее Пентагон уличили в занижении потерь США в войне с Ираном.

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