В США раскрыли сценарии Трампа по войне с Ираном

NYT: Трамп рассматривает три сценария развития ситуации в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, среди вариантов: военная эскалация, экономическое давление на Иран или объявление своей победы и выход США из региона. Отмечается, что в последние недели Трамп обсуждал варианты с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, своим зятем и бизнесменом Джаредом Кушнером, а также спецпосланником Стивом Уиткоффом.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на чиновников передал, что из-за дефицита ракет-перехватчиков американские военные сбивают только те иранские снаряды, которые непосредственно угрожают силам США или критически важным объектам.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля США возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе.

В июне Трамп благодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана.

Ранее Пентагон уличили в занижении потерь США в войне с Ираном.