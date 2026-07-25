Пентагон уличили в занижении потерь США в войне с Ираном

Официальный сайт Пентагона США, отслеживающий потери в ходе конфликта с Ираном, спустя почти сутки продолжает отображать недостоверную информацию. Такие данные приводит американский телеканал CNN.

23 июля, как отмечает телеканал, из статистики в Системе анализа военных потерь (DCAS) исчезли четверо погибших и десятки раненых, хотя до этого было указано другое число погибших американских военнослужащих — 18 человек. При этом сам президент США Дональд Трамп, присутствовавший на церемонии передачи останков военнослужащих в штате Делавэр, подтвердил такое же число жертв.

В связи с этим члены Демократической партии в Сенате направили обращение главе Пентагона Питу Хегсету, требуя прояснить ситуацию.

В Пентагоне ранее подобное расхождение данных назвали «сбоем в системе», который вскоре устранят, и категорически отвергли обвинения в намеренном сокрытии масштабов потерь.

CNN однако отмечает, что с DCAS систематические возникают проблемы: информация на сайте регулярно меняется из-за ошибок. В Пентагоне, в свою очередь, объясняет это медленным обновлением данных о раненых.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее Трамп ответил на критику из-за потерь в войне с Ираном.