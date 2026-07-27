Туркменистан осудил атаки на суда в Каспийском море

МИД Туркменистана: Каспий является морем мира, согласия и добрососедства

МИД Туркменистана осудил атаки на суда в Каспийском море. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций (ООН. — «Газета.Ru»), подчеркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства», — заявили дипломаты.

Таким образом туркменские они прокомментировали удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море.

В МИД Ирана заявили, что атака, в результате которой судно взорвалось, один моряк не выжил, а еще один человек был ранен, нарушает устав ООН и представляет собой акт агрессии, который может эскалировать ситуацию.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи утверждает, что торговое судно было атаковано украинцами по указанию Израиля. Цель — втянуть Европу в «его войну», считает дипломат.

Судно было атаковано рано утром в субботу, 25 июля. По заявлению украинской стороны, в результате удара в Каспийском море были поражены суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов.

Ранее у берегов Румынии взорвался сухогруз с углем для Украины.