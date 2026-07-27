Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Туркменистан осудил атаки на суда в Каспийском море

МИД Туркменистана: Каспий является морем мира, согласия и добрососедства
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

МИД Туркменистана осудил атаки на суда в Каспийском море. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций (ООН. — «Газета.Ru»), подчеркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства», — заявили дипломаты.

Таким образом туркменские они прокомментировали удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море.

В МИД Ирана заявили, что атака, в результате которой судно взорвалось, один моряк не выжил, а еще один человек был ранен, нарушает устав ООН и представляет собой акт агрессии, который может эскалировать ситуацию.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи утверждает, что торговое судно было атаковано украинцами по указанию Израиля. Цель — втянуть Европу в «его войну», считает дипломат.

Судно было атаковано рано утром в субботу, 25 июля. По заявлению украинской стороны, в результате удара в Каспийском море были поражены суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов.

Ранее у берегов Румынии взорвался сухогруз с углем для Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!