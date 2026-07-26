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Политика

В Иране считают, что Украина атаковала судно в Каспийском море по указанию Израиля

Арагчи: Украина атаковала иранское судно, чтобы втянуть Европу в войну
Denis Balibouse/Reuters

Украина по указанию Израиля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.на своей странице в соцсети Х.

«Это вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по указке Израиля с целью втянуть Европу в его войну», — написал он.

Судно было атаковано рано утром в субботу. По заявлению украинской стороны, в результате украинского удара в Каспийском море были поражены суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов.

Министерство иностранных дел Ирана назвало атаку на судно нарушением Устава ООН и «актом агрессии», который может привести к эскалации. После этого в МИД республики был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране, где ему официально выразили решительный протест и сообщили, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на своих граждан.

Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Никза заявил, что Иран не оставит без ответа украинский удар.

Ранее США сделали предупреждение Украине из-за атак в Черном море.

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