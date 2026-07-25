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Политика

Иран обвинил Украину в ударе по своему судну на Каспии

МИД Ирана осудил удар Украины по своему судну в Каспийском море
Nathan Howard/Reuters

Иран «решительно осуждает» удар Украины по торговому судну Исламской Республики в Каспийском море, заявили в МИД страны.

В ведомстве сообщили, что утренняя атака, в результате которой судно взорвалось, один моряк не выжил, а еще один человек был ранен, нарушает устав ООН и представляет собой акт агрессии, который может эскалировать ситуацию.

«Иран, в соответствии с... принципом законной обороны, не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности», — говорится в пресс-релизе.

До этого The Wall Street Journal написала, что администрация президента США предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, не связанные с Россией. По данным газеты, реакция Белого дома последовала после обращения главы Chevron Майка Уирта, с которым у американского лидера хорошие личные отношения, из-за ударов по танкерам и терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Chevron владеет там долей в 15%.

Ранее у берегов Румынии взорвался сухогруз с углем для Украины.

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