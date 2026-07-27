Постпред США в ООН объяснил приостановку ударов по Ирану

Постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц заявил, что американский лидер Дональд Трамп отдал приказ приостановить удары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии. Его слова приводит Fox News.

По его словам, пауза в ударах ВС США по Ирану связана с тем, что глава государства предоставляет Тегерану «пространство для дипломатии».

«Он предоставляет переговорам определенное пространство, дает им немного свободы», – сказал Уолтц.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на чиновников передал, что из-за дефицита ракет-перехватчиков американские военные сбивают только те иранские снаряды, которые непосредственно угрожают силам США или критически важным объектам. Более того, с начала конфликта военные иногда сознательно позволяли ракетам противника поражать свои пустующие позиции.

В июне Трамп благодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам главы Белого дома, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы усложнило положение США в конфликте.

Ранее в Иране назвали сумму ущерба, понесенного США за 15 дней боевых действий.