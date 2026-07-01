Сенатор Алексей Пушков опубликовал в своем Telegram-канале документ, который доказывает факт обмана России со стороны США.

Речь идет о письменном обещании бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году. В документе говорится, что после вступления объединенной Германии в Североатлантический альянс (НАТО) блок не станет расширяться на восток. Пушков привел перевод основной фразы.

«Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на восток». Яснее некуда», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что уже через три года США начали разрабатывать планы расширения альянса именно на восток.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО, чтобы «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, но они поспешили. Глава государства отметил, что Запад пытался нанести России стратегическое поражение, но теперь понял, что это невозможно. Путин подчеркнул, что у России всегда было много недругов, но никто не смог добиться стратегического поражения страны, и призвал не воевать с Россией, а жить дружно.

Россия одна, подчеркнул Путин, противостоит всему коллективному Западу в лице НАТО, и с начала российско-украинского конфликта страны-члены альянса планомерно расширяют свое участие в антироссийской кампании.

Ранее Пушков задал Сикорскому три вопроса после заявления о готовности воевать с Россией.