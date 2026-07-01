Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

«Яснее некуда»: Пушков опубликовал доказательство обмана России со стороны США

Сенатор Пушков обнародовал документ с обещанием США о нерасширении НАТО
Владимир Трефилов/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков опубликовал в своем Telegram-канале документ, который доказывает факт обмана России со стороны США.

Речь идет о письменном обещании бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году. В документе говорится, что после вступления объединенной Германии в Североатлантический альянс (НАТО) блок не станет расширяться на восток. Пушков привел перевод основной фразы.

«Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на восток». Яснее некуда», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что уже через три года США начали разрабатывать планы расширения альянса именно на восток.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО, чтобы «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, но они поспешили. Глава государства отметил, что Запад пытался нанести России стратегическое поражение, но теперь понял, что это невозможно. Путин подчеркнул, что у России всегда было много недругов, но никто не смог добиться стратегического поражения страны, и призвал не воевать с Россией, а жить дружно.

Россия одна, подчеркнул Путин, противостоит всему коллективному Западу в лице НАТО, и с начала российско-украинского конфликта страны-члены альянса планомерно расширяют свое участие в антироссийской кампании.

Ранее Пушков задал Сикорскому три вопроса после заявления о готовности воевать с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!