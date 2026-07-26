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Политика

Путин заявил, что НАТО «плевать хотело» на все свои обещания

Путин: в НАТО плевать хотели на свои обещания не расширяться
Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Североатлантического альянса (НАТО) плевать хотели на свои обещания и проводили одно расширение альянса за другим. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что западные партнеры обещали лидеру СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток. Однако, вопреки этому, продолжали «одно расширение за другим».

«Плевать хотели на все свои обещания», — сказал президент РФ.

До этого Путин уже заявлял, что НАТО обмануло Россию, нарушив обещание не делать ни шага на восток. По его словам, РФ никогда не угрожала европейским странам, а все действия Запада направлены на продолжение конфронтации и оправдание военных расходов.

В июне сенатор Алексей Пушков опубликовал документ 1990 года, в котором бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер письменно заверял президента СССР Михаила Горбачева, что после объединения Германии и ее вступления в НАТО альянс не будет расширяться на восток. Однако уже через три года, по словам Пушкова, США начали разрабатывать планы расширения блока.

Ранее Путин раскрыл замысел стран, вступивших в НАТО после 2022 года.

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