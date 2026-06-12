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Политика

Путин раскрыл замысел стран, вступивших в НАТО после 2022 года

Путин: некоторые страны вступили в НАТО, чтобы «поучаствовать в разделе пирога»

Некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО для того, чтобы «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, но они поспешили. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции в День России, информирует пресс-служба Кремля.

«Они пытаются нанести нам стратегическое поражение. Пытались. Теперь поняли, что это невозможно. <...> Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы «поучаствовать в разделе пирога», — сказал глава государств.

Президент также отметил, что у России всегда было много недругов, но никто никогда не смог добиться стратегического поражения нашей страны. Путин добавил, что Россия может так ответить своим врагам: «Не воюйте с Россией, давайте жить дружно».

Россия одна, подчеркнул Путин, противостоит всему коллективному Западу в лице НАТО, и с начала российско-украинского конфликта страны-члены альянса планомерно расширяют свое участие в антироссийской кампании.

На фоне российско-украинского конфликта к НАТО присоединились два государства: в 2023 году — Финляндия, а в 2024-м — и Швеция.

Ранее в НАТО сделали неожиданное признание о конфликте с Россией.

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