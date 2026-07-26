Путин заявил о готовности России защищать интересы в Арктике в полном объеме

Путин заявил, что Россия чувствует себя в Арктике спокойно и уверенно

В Арктике РФ чувствует себя спокойно и уверенно, сообщил президент Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ (военно-морского флота). Слова политика приводит РИА Новости.

Глава государства пояснил, что международное право на стороне России. Кроме того, у страны есть возможности защищать свои интересы в регионе в полном объеме.

На этой же встрече лидер РФ пообещал и дальше осваивать регион. Он отметил, что Арктика — легитимная часть суверенной российской территории, поэтому благодаря ей будут прирастать богатства РФ.

Кроме того, глава государства назвал российский ледокольный флот уникальным — в мире его больше нет ни у одной страны. По мнению политика, атомных ледоколов тоже нет ни у кого, кроме РФ.

Ранее Путин потребовал бороться с посягательством на танкеры РФ.