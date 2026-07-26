Путин заявил, что Россия будет дальше осваивать Арктику

Россия будет и дальше осваивать Арктику, страна чувствует себя спокойно и уверенно в этом регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на мероприятии, посвященном Дню ВМФ, передает РИА Новости.

«У нас освоенный регион, и мы будем его дальше осваивать... Мы чувствуем себя очень спокойно и уверенно, потому что и международное право на нашей стороне, и возможности защищать свои интересы тоже имеются у нас в полном объеме», — сказал Путин.

Поскольку международное право полностью на стороне РФ, это значит, что Арктика является легитимной частью суверенной российской территории, отметил глава государства. Богатства России будут прирастать Арктикой, добавил президент.

В июне глава Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что страны Запада, стремясь обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике.

Ранее эксперт оценила возможность распространения на Арктику правового режима Антарктики.