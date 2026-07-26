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Политика

Путин дал совет, как всегда быть в форме

Путин: надо экономить силы, чтобы всегда быть в строю
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ дал совет, как всегда быть в форме. Об этом сообщает ТАСС.

«Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю», – заявил Путин.

Он добавил, что ему в течение дня приходится постоянно переключаться между разными темами и людьми. Путин добавил, что это разгружает, потому что отдых – это смена деятельности.

Также президент порекомендовал заниматься спортом, слушать музыку и находить время для любимых занятий, а особенно уделять внимание режиму дня и полноценному сну.

26 июля Путин в День Военно-Морского флота (ВМФ) вручил государственные награды военнослужащим ВМФ РФ. Церемония прошла в петербургском Адмиралтействе.

Путин в этот день отметил, что Россия стала великой морской державой благодаря военному флоту и ученым. По его словам, страна чествует флот и всех, кто создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным трудом. Президент подчеркнул, что к морякам относятся с особым уважением, их отличают верность долгу, отвага и преданность Отечеству.

Ранее Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России.

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