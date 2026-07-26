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Путин объяснил, благодаря кому Россия стала великой морской державой

Путин: Россия стала великой морской державой благодаря флоту и ученным
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Россия стала великой морской державой благодаря военному флоту и ученным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с Днем военно-морского флота.

«Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что к российским морякам всегда относятся с особым уважением и гордостью, поскольку их отличают верность долгу, братская сплоченность, отвага и преданность Отечеству. По словам президента, именно эти качества формировались вместе с историей российского флота и были укреплены личным вкладом выдающихся флотоводцев.

До этого сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе 26 июля пройдет празднование Дня Военно-морского флота. Вход в музей сделают бесплатным для всех посетителей в тельняшках или бескозырках. Исключение составят экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамный комплекс и экскурсионное обслуживание.

Ранее Кремль объяснил отмену главного парада ВМФ.

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