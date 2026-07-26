Путин заявил, что смотрит военных блогеров

Президент России Владимир Путин заявил, что смотрит публикации блогеров, рассказывающих о ходе конфликта между Россией и Украиной. Его слова передает ТАСС.

«Есть блогеры, которых я иногда, когда позволяет время, с удовольствием смотрю. И, честно говоря, иногда радуюсь: «Здорово, молодцы, прямо в точку попадают». Такие люди есть», — признался Путин.

На встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, он отметил, что в соцсетях публикуется очень много информационного мусора, которые может ввести в заблуждение неподготовленного человека. По его словам, по этой теме ему «сливается вся информация, которая есть».

«Поэтому [получаю информацию] от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас или от таких ребят-бойцов, как вы, командиров, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране», — сказал Путин.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Путиным предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к Стамбульским договоренностям. Глава республики заявил, что ему поступает «много сигналов из Европы и США» по этому вопросу. По его словам, конфликт надо останавливать, так как он играет «на руку противникам и России, и Украины».

В Кремле сообщили, что в ответ на это президент подробно рассказал Токаев о ходе российской операции.

Ранее в Кремле заявили о положительной динамике в зоне СВО.